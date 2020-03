I rossoneri, che da quando è arrivatohanno messo nel mirino giocatori giovani, futuribili e rivendibili, stanno scandagliando il mercato europeo alla ricerca di talenti ancora non del tutto esplosi, da poter prendere a costi ragionevoli, con stipendi umani, per provare a farne grandi giocatori. E, ora, nel mirino die soci c'èCome riporta Transfermarkt, infatti, ilha messo gli occhi sul difensore centrale del, classe '98, che in stagione ha messo insieme 49 presenze, condite da 4 gol (una nei preliminari di Champions), in scadenza nel 2022 ma pronto a lasciare gli scozzesi in estate. Il Celtic lo ha pescato in, quando giocava per lo, e, dopo qualche mese in prestito al, ha deciso di farne un punto fermo della difesa. Prestazioni positive e crescita costante: per questo diversi club hanno mostrato interesse.Il suo agente, Tore, ha aperto alla cessione: "​Non rinnova il contratto con il Celtic e in estate verrà ceduto. Non voglio fare i nomi ma ci sono molti club interessati ad Ajer, alcuni dei quali lo seguono da tempo…" le sue parole a NTB. Big della Premier, quindi, e anche il Milan (anche se, al momento, non arrivano particolari conferme), per un giocatore che già in Scozia rimpiangono. Sì, perché Alex, ex difensore del Kilmarnock, figlio di Steve, ha dichiarato: "La sua partenza sarebbe una legnata sui denti per il Celtic". Ma la decisione è presa: Ajer, in estate, lascerà il Celtic.