Faccia a faccia. Prima di rientrare in Canada settimana scorsa, il presidente del Bologna, Joey Saputo avrebbe incontrato Thiago Motta per un quarto d'ora sul campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore vorrebbe rispettare il contratto fino a giugno 2024, alzando però l'asticella.



Il budget per il prossimo mercato estivo sarebbe circa 20 milioni di euro. Né Orsolini, né Dominguez (in scadenza di contratto a giugno 2024) si svincoleranno a parametro zero: o rinnoveranno fino al 2026 o saranno ceduti in estate. Il ds Di Vaio ha un tetto per gli stipendi: a breve la risposta da parte degli agenti. E Arnautovic? Il Milan ci pensa eccome.