Il Milan su Andrea Belotti. Come scrive Tuttosport, i rossoneri stanno osservando la situazione inerente all'attaccante del Torino: la trattativa per il rinnovo coi granata non decolla e qualora non dovesse arrivare la firma, Cairo sarebbe pronto ad abbassare le richieste economiche. Il Gallo riflette, il Toro aspetta, il Diavolo osserva.