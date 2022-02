Sul taccuino del Milan è spuntato il nome di Steven Bergwijn, 24 anni, ala del Tottenham e della nazionale olandese. Cresciuto nel PSV Eindhoven, può giocare sia sulla fascia destra che sulla sinistra. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Conte non lo ritiene incedibile e insomma l'affare potrebbe farsi, sempre che il manager Paratici non decida di parametrarsi sui prezzi inglesi.