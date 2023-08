La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante sul mercato. Per Marcos Leonardo il club giallorossi offre 10 milioni di euro (pagabili in quattro anni) più altri 8 milioni di bonus al Santos, che però sta cedendo un altro attaccante (Washington al Chelsea, pronto a girarlo in prestito allo Strasburgo) e ha appena esonerato l'allenatore Turra.



Arnautovic vorrebbe approdare alla Roma, ma il Bologna non vuole cederlo per una cifra intorno ai 3-4 milioni. Possibile ritorno di fiamma giallorosso per lo spagnolo dell'Atletico Madrid, Morata.



A centrocampo la Roma non perde di vista l'argentino Domiguez (inseguito anche dal Milan se partirà Krunic) del Bologna, che a sua volta (sempre secondo la Gazzetta dello Sport) è interessato al difensore Calafiori del Basilea (già nel mirino del Milan), di cui la Roma conserva il 40% sulla rivendita.