Il Milan valuta il profilo di José Callejon. Il suo agente, Quillon, ha parlato con Raffaele Auriemma, giornalista vicino agli affari Napoli, il quale ha rivelato le dichiarazioni del procuratore spagnolo a Radio Crc: "In questo momento i ragazzi (Albiol e Callejon, ndr) si godono le vacanze. Non abbiamo avuto offerte, ad oggi. Se dovesse arrivare qualche offerta la preneremo in considerazione, ma ad oggi non è arrivata".