Luís Campos, direttore sportivo del Lille, è stato recentemente accostato di nuovo alla panchina del Milan. Ai microfoni di Maisfurebol ha dichiarato: "Ci sono stati approcci per dare una nuova direzione alla mia carriera. Per rispetto di chi lavora in questo club non faccio nomi, ma ci sono state proposte. Credo sarà difficile abbandonare il progetto Lille".