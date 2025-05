Milan su Cherki: clausola rescissoria non attiva, servono 40 milioni di euro

. Il talento francese è reduce dalla sua migliore stagione della carriera tanto da essere stato premiato come il giovane dell'anno in Europa League grazie a numeri sensazionali:A questi vanno aggiunti gli 8 gol e gli 11 assist messi a referto nella Ligue 1 2024/2025. Da genio e sregolatezza a genio e concretezza il percorso non è stato così semplice per via di un carattere particolare, spigoloso. Ora peròin quella che è stata la sua ultima stagione nella squadra della città in cui è nato. Il classe 2003 ha deciso di andare via, di lasciare la comfort zone per misurare le proprie ambizioni in un altro club. La preferenza è per un'esperienza all'estero con i suoi agenti che sono già al lavoro per accontentarlo.

ma il club giallonero, in questo momento, non sta avanzando sul talento francese che ha grande mercato in Premier League.. L'idea sarebbe quella di prendere subito Cherki per cercare di accendere un minimo di entusiasmo in una piazza profondamente delusa per via della fallimentare stagione che sta volgendo al termine. In Italia su Cherki si sta muovendo anche l'Atalanta.

La proprietà del Lione ha lanciato un messaggio chiaro sul mercato: chi vuole Cherki dovrà trattare alle loro condizioni.e non lo sarà per la prossima sessione estiva. Secondo quanto appreso, la base d'asta per il jolly offensivo transalpino è diUna cifra sicuramente importante ma tutto sommato accessibile per il Milan che ora dovrà passare alla fase operativa per cercare di superare una folta concorrenza.