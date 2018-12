Il prossimo rinforzo del Milan potrebbe arrivare dalla Croazia. Dani Olmo, esterno spagnolo classe 1998 della Dinamo Zagabria, è da tempo nel mirino dei rossoneri (e non solo). Un interesse confermato proprio oggi dalle parole del suo agente Marko Naletilic, che ai microfoni della testata croata 24sata ha parlato del suo assistito. "Il Milan è interessato a Dani Olmo - ha affermato l'agente fra gli altri di Pjaca e Pasalic - e sarebbe il rinforzo perfetto per loro. Un giocatore con le sue qualità individuali è esattamente ciò che manca al Milan".



PREZZO - La Dinamo Zagabria non è tuttavia una bottega economica. La società croata valuta l'ex canterano del Barcellona intorno ai 25 milioni di euro. "E' il prezzo giusto per Dani - ha aggiunto Naletilic - non credo sarebbe giusto sottostimarlo". Da quando veste la maglia della Dinamo, in cinque stagioni lo spagnolo ha collezionato 84 presenze, condite da 18 goal e 19 assist.