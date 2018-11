Dopo essersi sfidati in campo ieri sera a San Siro, Milan e Juventus guardano avanti pensando al mercato. I rossoneri cercano un centrocampista per gennaio. Oltre alle piste che portano a Paredes (Zenit) e a Ramsey (Arsenal), spunta il nome di Diawara in prestito dal Napoli.



Invece la Juve è già orientata alla prossima stagione, con l'obiettivo di ringiovanire la difesa. Dopo i vari Andersen, Balerdi, de Ligt, Magnani, Milenkovic e Mitrovic, il nome nuovo è quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese classe 1999 non ha ancora firmato un contratto da professionista e, sempre secondo Tuttosport, può liberarsi a titolo gratuito a giugno. Sulle sue tracce ci sono anche Borussia Dortmund, Lipsia, Lione e Liverpool.