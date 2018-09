Il Milan cerca un centrocampista sul mercato. L'obiettivo di Leonardo e Maldini è trovare un giocatore che possa raccogliere l'eredità di Biglia e Montolivo per il presente e in prospettiva futura. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri sono interessati a due calciatori in scadenza di contratto a giugno: lo spagnolo Cesc Fabregas del Chelsea e il francese Adrien Rabiot del PSG. Tuttosport aggiunge i nomi di Sandro Tonali (Brescia), Leandro Paredes (Zenit San Pietroburgo) e Nicolò Barella (Cagliari).