C'è sempre Romain Faivre nella testa del Milan. Un interesse datato, che potrebbe tornare in auge a gennaio. Dopo averlo trattato negli ultimi giorni di agosto, senza riuscire a chiudere l'affare con il Brest, Maldini ha tenuto vivi i contatti e nelle prossime settimane, se dovesse arrivare l'ok da parte di Elliott, potrebbe tornare alla carica. L'idea del club francese è quella di tenerlo fino a giugno, ma non è escluso un addio come ammesso dal direttore sportivo Grégory Lorenzi a L'Equipe: "Non abbiamo fretta, la nostra volontà è quella di chiudere insieme la stagione, per poi valutare le proposte in estate. E lui non ha espresso il desiderio di andare via. Ma se dovesse esserci un'opportunità la studieremo. La nostra priorità resta quella di valutare la sua situazione solo a fine stagione".



PASSATO E PRESENTE - In scadenza nel 2025 con il Brest, Faivre in questa stagione ha segnato 7 gol in 18 partite. Un suo eventuale arrivo è legato alla partenza di Samu Castillejo, che piace al Genoa e ha mercato in Spagna. Il Milan ad agosto ha formulato tre offerte al Brest, tutte rifiutate: ​prima una proposta da 10 milioni, poi un'altra da 12, infine l'ultima di 12 più 3 di bonus. Il Brest lo valuta 20 milioni di euro.