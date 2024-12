Getty Images

Milan, su Frendrup si inserisce l’Atalanta

8 minuti fa



Esame di San Siro superato a pieni voti, Morten Frendrup resta nelle lista del Milan. Quantità tanta ma anche una grande capacità tattica per un centrocampista in crescita costante. Secondo AlfredoPedulla.com, sul classe 2001 ha poggiato gli occhi anche l’Atalanta. In questa stagione il nazionale danese ha raccolto 15 gettoni in campionato realizzando 1 gol.