Sul portiere del Milan Gabriel non c'è solo la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sportitalia, anche il Frosinone ha fatto un sondaggio.



Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i viola tengono calda anche la pista Lafont, classe ’99 del Tolosa. Dopo il Mondiale si stringerà per Pjaca (Juve, si tratta sulla recompra). Pasalic (Chelsea) è il preferito a centrocampo, idea Meité del Monaco. Sulla fascia se parte Biraghi tutto su Barreca (Torino).