Tradito dai suoi giocatori, battuto dall’Udinese, stangato dai bookmaker: periodo difficile per Marco Giampaolo, che ha vissuto un esordio in campionato a dir poco opaco. L’immagine particolarmente dimessa fornita dal suo Milan a Udine ha reso improvvisamente la sua panchina molto meno solida rispetto alla vigilia. Gli analisti di Snai, come riporta Agipronews, danno la fine della sua avventura rossonera entro il prossimo Natale (esonero o dimissioni) a quota 4,25, contro il 7,50 di una settimana fa. Un taglio di oltre tre punti, inconsueto in una scommessa del genere, sulla scorta di un solo match giocato. Al tecnico del Milan serve tempo, a giudizio dei bookmaker potrebbe non averne.