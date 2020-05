Mario Gotze, attaccante del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto, è nel mirino del Milan. Bastian Schweinsteiger, suo compagno al Bayern e in nazionale, ne parla ai media tedeschi: "Gotze è stato molto sfortunato nella sua carriera. Ha avuto tanti problemi fisici. Sappiamo tutti che Mario era un grande talento quando era più giovane. Ora a 27 anni, questi sono gli anni migliori nel calcio. Non deve giocare per forza nel miglior club in Europa, ma spero che troverà una squadra che lo faccia giocare per rilanciarsi e tornare grande".