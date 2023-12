Serhou Guirassy è uno degli attaccanti seguiti dal Milan in vista del prossimo mercato di gennaio. Il 27enne attaccante franco-guineano ha segnato su rigore il gol del 2-0 contro il Werder Brema per lo Stoccarda, che si conferma così al terzo posto in classifica nella Bundesliga tedesca dietro a Leverkusen e Bayern dopo le prime 13 giornate.



Per Guirassy si tratta della rete numero 16 in questo campionato, due in meno del capocannoniere Harry Kane. Nel suo contratto fino a giugno 2026 c'è una clausola di rescissione da 17,5 milioni di euro.