Geoffrey Moncada, capo dell’are scout del Milan, ha individuato il rinforzo per il centrocampo rossonero per la prossima stagione. Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar, 22 anni, capitano, prodotto del settore giovanile del club olandese. Centrocampista centrale, i suoi numeri, in Eredivisie, sono sorprendenti: 25 presenze, 11 gol. Anche in Europa League si è difeso più che bene: 8 presenze, 3 gol. Sempre titolare, in stagione è stato sostituito solo due volte. Mancino, rigorista, specialista delle punizioni, è dotato di un gran tiro da fuori.