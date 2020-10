Centrata la qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League, per il Milan è tempo di concentrarsi sul mercato per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Chi potrebbe lasciare i rossoneri è Diego Laxalt, finito nel mirino di diversi club.



SPUNTA IL BETIS - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore il Betis Seviglia si è informato con il Milan su Diego Laxalt. Il club spagnolo vorrebbe il giocatore in prestito, i rossoneri spingono per la cessione a titolo definitivo. In giornata è previsto un summit tra gli agenti del giocatore e Maldini per fare il punto della situazione. L'ex Genoa piace anche all'Olympiacos, attesi sviluppi a stretto giro di posta.