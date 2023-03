Leao e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante portoghese sarà sicuro protagonista nella prossima sessione di mercato, in un senso o nell’altro. Il Milan(bonus compresi) per ottenere sì dell’ex Lille al rinnovo, la Premier League tenta il ragazzo da diverse settimane. Il Chelsea, nonostante i maxi investimenti su Mudryk e Nkunku, rimane in corsa ma ora dovrà guardarsi le spalle perché il Manchester City si è inserito con decisione.altrimenti sarà troppo tardi e per Leão si aprirebbe lo scenario della cessione.. La volontà del ragazzo di rimanere in rossonero non basta, urge trovare una soluzione per la multa allo Sporting. Il Manchester City e il Chelsea sono le candidate, al momento, più autorevoli in caso di rottura tra Leão e il club rossonero.