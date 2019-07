Una sfida tutta italiana. Mariano Diaz potrebbe ripartire dalla Serie A, oltre al Milan l'attaccante del Real Madrid piace anche la Roma, a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. Secondo quanto scrive oggi As, nei giorni scorsi il direttore sportivo giallorosso Petrachi ha chiesto in prestito la punta ex Lione, che ha chiuso l'ultima stagione con 4 gol (uno in Champions proprio alla Roma) in 22 partite, spalmate in 746'. Per il momento Florentino Perez ha detto no, l'ex numero 7 blanco (quest'anno il numero è finito sulle spalle di Hazard) partirà ma l'idea del club è quella di cederlo a titolo definitivo, per fare cassa.



ATTESA - Nessuno però è disposto a mettere sul piatto i soldi che chiede il Real Madrid, che solo un'estate fa per riportare ​l'attaccante ispano-dominicano al Bernabeu ha speso 33 milioni di euro. Roma e Milan non hanno fretta, attendono sviluppi, consapevoli che Zidane non ha nessuna intenzione di cambiare idea, Mariano Diaz è in uscita. Chi lo prenderà non pagherà i 30/35 milioni richiesti.