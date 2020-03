Il Milan è alla ricerca di un possibile erede di Gianluigi Donnarumma, che sembra destinato alla cessione in estate. Come scrive il Corriere dello Sport, i rossoneri sono interessati ad Alex Meret del Napoli, con Gattuso pronto a dire sì alla cessione ma anche a discutere di eventuali contropartite, due in particolare: Calabria e Suso, qualora non dovesse essere riscattato dal Siviglia.