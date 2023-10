Ilspinge per portarein Italia. Come raccontato negli scorsi giorni, i rossoneri hanno raggiunto una, in scadenza di contratto con il, e sono pronti aper anticipare l'affare a gennaio. Il club di Siviglia, tuttavia, non si è ancora arreso., ds dei biancoverdi, ha parlato nel corso della presentazione die fatto il punto su Miranda: "Con Juan, come con Rodri, un rinnovo di qualche settimana fa, parliamo da tempo di prolungare il suo contratto in modo che possa continuare nel club.".