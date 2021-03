Le strategie di mercato sono affidate a Tiago Pinto, che si relazionerà direttamente con il presidente Friedkin e con il figlio Ryan, saranno concentrate su una politica dei giovani, da valorizzare e far crescere insieme alla squadra. Sempre secondo il Corriere dello Sport, alcuni giocatori in scadenza di contratto che hanno superato i trent’anni non saranno confermati. E’ il caso di Bruno Peres e Juan Jesus, è tornato in dubbio anche il rinnovo del portiere Mirante, che potrebbe trovare un accordo con il Milan.