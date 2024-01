Milan, su Mukiele spinge il Bayern

Nordi Mukiele continua ad essere uno dei protagonisti di questa sessione invernale di calciomercato. Il jolly difensivo del Paris Saint Germain, terzino destro ma adattabile a difensore centrale, è finito al centro di numerosi rumors che l'hanno visto accostato anche al Milan.



In Germania si è parlato addirittura di visite mediche non superate dal francese con origini del Congo, classe 1997, ma il club rossonero non solo non ha fatto svolgere alcun controllo al giocatore, ma non ha neanche mai approfondito così tanto i discorsi con il club francese proprietario del cartellino.



Ma perché i rumors dalla Germania? La risposta è ancora nel calciomercato perché chi sta spingendo concretamente per lui è invece il Bayern Monaco che da tempo sta trattando con il PSG e per cui c'è già il forte gradimento del giocatore il quale sta spingendo per approdare in Bundesliga.