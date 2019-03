Accostato al Milan, Neres è stato vicino al calcio cinese nel mercato di gennaio. Queste le sue parole al De Telegraaf: "A gennaio, sarei potuto andare al Guangzhou Evergrande, probabilmente non sarei stato convocato. Da allora è cambiato tutto. Sono molto felice all'Ajax e voglio restare qui ancora tanti anni".



Il ct del Brasile lo ha convocato. Convocazione che ha rischiato di sfumare: "Ero a casa a giocare con il mio telefono come al solito e ho visto quel numero. Dopo che ho richiamato, la notizia che ero stato convocato era già nota in Brasile. All’inizio non avevo riposto, non avevo riconosciuto il numero. Ma poi quando l'ho visto apparso tra i miei messaggi su WhatsApp, mi sono reso conto che apparteneva al C.T Tite. L'ho richiamato subito".