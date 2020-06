Il Milan si sta muovendo sul mercato alla ricerca di profili che possano innalzare il livello qualitativo della rosa. Secondo quanto riferito da Marca, tra questi ci sarebbe anche Oscar Rodriguez, trequartista spagnolo classe 1998 di proprietà del Real Madrid ma nelle ultime due stagioni al Leganés. Un giocatore di grande talento che ha già realizzato ben 9 reti e fornito 2 assist in 29 gare di Liga. La valutazione del ragazzo si aggira sui 20 milioni di euro, ma i blancos vorrebbero conservare un diritto di riacquisto. Per saperne di più abbiamo contatto il suo agente Rene Ramos, fratello del difensore del Real Madrid Sergio.

"Ho letto anche io questa notizia uscita sui giornali, ma non c'è nulla di ufficiale in corso"."Lui sta benissimo al Leganés e vuole chiudere al meglio la sua avventura, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dal club. Poi il futuro è nelle mani del Real Madrid, Oscar ha un contratto con loro. Se qualche club vorrà acquistare il mio assistito, dovrà prima trovare un accordo con il Madrid"."Sì, ci sono tanti club spagnoli su di lui. Ma per segreto professionale non mi piace fare i nomi delle squadre interessate"."Perché no? Il Milan è sempre un grandissimo club con una grande tradizione".