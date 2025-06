Milan su Rao, Inter-Juventus per Gabbiani

2023 Getty Images

Due attaccanti italiani classe 2006 attirano l'interesse delle grandi squadre di Serie A in prospettiva futura.Il Milan non perde di vista l'esterno Emanuele Rao della Spal, mentre il centravanti Giacomo Gabbiani della Cremonese è al centro di un derby d'Italia sul calciomercato tra Inter e Juventus.Gabbiani ha esordito in Serie B lo scorso 13 maggio, entrando nel finale della gara persa 2-1 sul campo del Pisa dopo aver segnato 29 goal in 38 presenze con la Primavera grigiorossa.Rao ha segnato 6 goal e servito 3 assist in 67 presenze con la prima squadra della Spal dopo aver realizzato

5 reti in 27 presenze con la squadra Primavera.