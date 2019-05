Il suo nome continua a stuzzicare la fantasia del Milan, al netto di un tentativo andato a vuoto lo scorso gennaio e delle attuali difficoltà dei rossoneri a pianificare un mercato che dipenderà molto dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Allan Saint-Maximin è un profilo molto gradito al direttore dell'area tecnica Leonardo, ma la valutazione di 35 milioni di euro data al Nizza è giudicata eccessiva, ragion per cui servirebbe uno sconto importante per avviare la trattativa.



APERTURA DAL NIZZA - L'esterno offensivo classe '97 ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e, senza rinnovo, il rischio per il club francese è di perderlo a costo zero nell'estate dell'anno prossimo. Da qui nascono le parole di apertura rilasciate a Canal Plus dal direttore tecnico Gilles Grimandi: "Allan ha trascorso ormai alcuni anni qui, conosce bene la Ligue 1 e se dovesse arrivare una grande squadra con un progetto che gli piace, dovremmo ascoltarlo". Che si tratti del segnale di distensione atteso dal Milan e dalle altre pretendenti (Borussia Dortmund su tutti) per arrivare al giocatore a condizioni favorevoli? Nel frattempo i rossoneri si guardano attorno per individuare eventuali alternative e valutano soprattutto il futuro di Suso e Calhanoglu, le cui partenze possono risultare utili sul fronte del bilancio.