Accostato al Milan, Gianluca Scamacca, attaccante ora all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, non pensa al futuro: "Non leggo nulla e non guardo nulla, penso solo alla salvezza dell’Ascoli. Voglio raggiungerla assieme ai miei compagni. Dionigi? Il mister ci ha fatto subito capire quale poteva essere la strada giusta. E’ uno tosto, un grande. Sta venendo fuori un grande spirito di sacrificio, col Cosenza ci sono stati passi in avanti oltre ai tre punti" le sue parole a Dazn dopo la vittoria sul Cosenza.