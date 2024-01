Milan su Sesko, primo obiettivo per l'attacco

Il Milan cerca un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo sul mercato estivo dei rossoneri è Benjamin Sesko.



CHE NUMERI - Il centravanti sloveno (classe 2003 alto 195 cm) si è trasferito la scorsa estate per 24 milioni di euro dagli austriaci del Salisburgo ai tedeschi del Lipsia, con cui ha firmato un contratto fino a giugno 2028. In questa stagione Sesko ha segnato 11 gol: 3 in Bundesliga, 2 in Champions League, 2 in Coppa di Germania e 4 in nazionale.