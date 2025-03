Milan su Tare: l'italiano Berta (ex Atletico Madrid) vicino a una big della Premier League

Cristian Giudici

30 minuti fa



Inizia a muoversi il mercato dei direttori sportivi. Una figura cercata dal Milan, che porta avanti i contatti con Igli Tare (ex Lazio), favorito rispetto a Fabio Paratici (ex Juventus e Tottenham).



Intanto un italiano è pronto a ripartire dall'Inghilterra. Infatti, come conferma Fabrizio Romano, dopo aver lasciato l'Atletico Madrid a gennaio, Andrea Berta è in pole position per diventare il nuovo allenatore dell'Arsenal al posto del brasiliano Edu, che si è dimesso lo scorso novembre.



Berta ha iniziato la carriera di ds al Carpenedolo, per poi passare al Parma nel 2007, al Genoa nel 2009 e nel 2013 all'Atletico Madrid. Sotto la sua gestione il club spagnolo ha vinto due campionati spagnoli (13/14 e 20/21), due Supercoppe Uefa (12/13 e 18/19), due Europa League (11/12 e 17/18), una Coppa del Re (12/13), una Supercoppa spagnola (13/14), perdendo due finali di Champions League nel 2014 e nel 2016 sempre nel derby contro il Real Madrid.