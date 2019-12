Un incontro a Ibiza può cambiarti la vita. O la carriera, come successo a Theo Hernandez. Quella chiacchierata con Maldini lo ha fatto sentire importante come non gli capitava da diverso tempo. Lasciare il Real Madrid per il Milan, oggi, rappresenta una sorta di salto nel buio. Theo e Paolo hanno avuto coraggio e ora sorridono. Perchè il direttore tecnico ha investito 20 milioni su un talento spesso discusso negli ultimi anni, con tanto di contratto fino al 2024 con opzione per un'altra stagione. Adesso il valore del suo cartellino è quasi raddoppiato.



MIGLIOR TERZINO IN SERIE A- "Ha i mezzi per diventare il migliore al mondo nel suo ruolo". L'investitura per Hernandez è arrivata direttamente dall'ex terzino sinistro più forte della storia del calcio. Paolo Maldini ci ha puntato ad occhi chiusi, convinto che a un talento così cristallino servisse solo fiducia. Una parola che Theo ripete come un mantra da quando ha varcato per la prima volta il cancello di Milanello. Ha deciso la partita contro il Parma con una rete simile a quella di Marassi contro il Genoa, la terza rete in campionato. Capocannoniere della squadra con Piatek quasi a sorpresa. Per qualità tecnica e forza fisica, Hernandez oggi è il migliore terzino sinistro del campionato e il miglior acquisto del Milan degli ultimi anni. Ha un rendimento superiore anche al brasiliano Alex Sandro, nonostante le difficoltà incontrate dal suo club fino a oggi. Con buona pace del Napoli che ci aveva provato concretamente la scorsa estate.