Mikerappresenta la priorità per il Milan in tema di rinnovi contrattuale. Il portiere francese classe 1995 va in scadenza a giugno 2026. Come si legge su Tuttosport, i dirigenti rossoneri hanno già intrapreso i contatti col suo agente per aprire le discussioni su un nuovo accordo. La richiesta è molto importante, nell'ordine degli 8 milioni di euro netti all'anno.Sempre nel 2026 ci sarà la scadenza di, il cui contratto è stato rinnovato il 22 febbraio 2022 con un quadriennale. Anche il terzino è un elemento fondamentale della rosa e i suoi 4 milioni di ingaggio lo collocano nella fascia dei più pagati.A stretto giro di posta, ovvero a giugno 2024, il Milan dovrà vagliare le posizioni di. Non ci sarà invece, una proposta di rinnovo per Mattiache, pur essendo stato inserito nella lista Champions, è ai margini delle scelte di Pioli.Per entrambi, si può parlare di possibili rinnovi senza grossi problemi, specie per il capitano. Il centrocampista bosniaco, che in estate è stato a lungo inseguito dal Fenerbahçe che gli aveva proposto un triennale da 3.5 milioni annui, sarà necessario anche un ritocco rispetto agli 1.1 milioni che gli vengono bonificati annualmente.Infine Malick. Il centrale tedesco, che a breve entrerà nelle rotazioni dei titolari della sua nazionale maggiore, ha sì un contratto fino al 30 giugno 2027, ma prende meno di un milione di euro di stipendio e non è da escludere che già nei prossimi mesi possa esserci un ritocco con prolungamento.