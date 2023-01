"Dovrebbe restare ancora un po' qua. Ha ancora ampi margini di miglioramento, non pensiamo di salutarlo in questa stagione, anzi. Vogliamo trascorrere ancora tanti anni con lui". Così Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte, si è espresso sul futuro di Randal Kolo Muani, attaccante cercato da Milan, Manchester United e Bayern Monaco in particolare.