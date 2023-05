Trae ilnon è ancora scattata la scintilla. O perlomeno non da parte del belga che non riesce proprio a scendere in campo senza farsi sopraffare dalla tensione.. Pioli ha ormai perso le speranze, almeno per questa stagione, tanto che anche contro lo Spezia chiederà gli straordinari a Díaz escludendo l’ex Bruges dall’undici titolare.C’è un partito, ancora in minoranza, che sta insinuando dei dubbi sul reale valore di Charles e la sua adattabilità ai ritmi di gioco del calcio italiano. Non ne fanno parte Maldini e Massara che conservano la forte convinzione che il belga sia un giocatore di talento e che può diventare un campione crescendo con la maglia del Milan.. Verranno valutate con attenzione tutte le difficoltà riscontrate dal ragazzo per poi delineare un programma per il futuro.e dalla sua voglia di tornare a essere protagonista, al Milan o altrove.