Milan, summit in programma con l’agente di Jovic

Daniele Longo

36 minuti fa

Il gol al Barcellona per provare a convincere Paulo Fonseca. Luka Jovic sta lavorando duramente in allenamento per provare a tenersi il Milan. Al momento il club rossonero è ancora dell’idea di cedere l’attaccante serbo e ha già in programma un summit con l’agente Fali Ramadani per fare il punto della situazione sul mercato.