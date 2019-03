Al Milan è in corso una trattativa per rinnovare il contratto di Suso. Ma, pur nella cordialità, le distanze tra offerta e richieste restano ampie secondo il Corriere dello Sport. Peraltro è stato il club a farsi avanti con l’obiettivo di rimuovere la clausola rescissoria: quei 38 milioni di euro sono ritenuti troppo bassi e quindi pericolosi. Solo che Suso e il suo entourage hanno sparato alto: 5 milioni a stagione bonus compresi, mentre il Milan si spinge fino a 4 e spiccioli. Ovvio che sarebbe fondamentale arrivare alla fumata bianca entro fine stagione, ma non sembra così semplice.