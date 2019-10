Non si placa la contestazione dei tifosi del Milan, nonostante l'ultimo successo ottenuto in casa del Genoa. Nel mirino dei tifosi società e giocatori, come chiaramente espresso in uno striscione apparso cinque minuti prima del via della gara con il Lecce: "Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!".



FISCHIATI SUSO E CALHANOGLU - Alla lettura delle formazioni Calhanoglu e Suso sono stati sommersi dai fischi di San Siro. Stessa 'accoglienza' ricevuta anche da Kessie, Ricardo Rodriguez, Borini e Antonio Donnarumma. Clima rovente al Meazza nella prima da allenatore rossonero per Stefano Pioli.