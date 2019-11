Niente Milan-Lazio per Jesus Suso. L'attaccante spagnolo, infatti, non sarà convocato da Stefano Pioli per la sfida di questa sera a causa di un risentimento all'iliopsoas, muscolo dell'anca. Out dalla lista anche Mateo Musacchio, che non ha smaltito il problema al muscolo adduttore breve della gamba destra. In difesa dovrebbe dunque giocare Duarte, mentre al posto del numero 8 ballottaggio tra Castillejo e Rebic.