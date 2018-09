Suso, intervistato da Sky, ha parlato così dopo il pareggio contro l'Atalanta: “La squadra ha giocato molto bene nel primo tempo, è questo che dobbiamo fare per finire tra le prime quattro. Nel secondo tempo sembravamo un’altra squadra ed è andata così. Il gol? Penso che sia a Napoli che a Cagliari ho giocato bene. Per me quello che conta di più è la squadra, sono contento se finisco la stagione senza assist e reti ma la squadra è in Champions. Non è facile segnare ad ogni partita, quello che conta è la squadra. Higuain? Tutti conosciamo Higuain, lui è molto forte, quando viene a giocare dà fiducia, poi fa uscire la squadra. È un giocatore molto importante”.