Cinque partite su cinque e 450 minuti giocati senza mai vedere la panchina. Sempre titolare, mai sostituito. Suso sembra essere il vero e proprio insostituibile delle rotazioni di Marco Giampaolo che, proprio come successo per Montella prima e per Gattuso poi non vuole fare a meno dello spagnolo al momento della compilazione delle distinte. Ma Suso è davvero così indispensabile per il Milan?



I NUMERI DICONO SI - "Suso è un fuoriclasse. L'ho detto a lui e anche al club. Suso non è un problema, i giocatori forti noi li dobbiamo tenere". Così in estate Giampaolo parlava dell'esterno spagnolo e i numeri in questo inizio di Serie A sono dalla sua parte. Solo il Papu Gomez ha creato più occasioni da gol di lui che è a quota 15 e mettendo insieme i numeri di Calhanoglu, Piatek, Leao e Péaquetà si arriva a malapena a 11. Ha vinto il 47,5 % dei duelli in campo (Piatek ad esempio è a 34,6%) e ha una percentuale di passaggi riusciti di circa l'85%, meglio di tutti i componenti del reparto avanzato. Anche per quanto riguarda i cross l'intero Milan è a quota 55 e di questi ben 24 arrivano dai piedi di Suso.



LA SCINTILLA - Numeri che però non stanno producendo risultati ed è questo il dato su cui riflettere. 1 solo assist (per Calhanoglu contro il Brescia) e 1 solo tiro riuscito nello specchio della porta. Giampaolo dopo il Torino di lui ha detto: "Stasera mi è piaciuto, è stato collaborativo. È un giocatore che apre, ha la scintilla, fino a quando vedo che può accendere lo tengo in campo". La sensazione è che il nuovo Suso sia sì collaborativo, ma per questo meno incisivo. Cerca compagni che fanno fatica a mettersi in risalto e meno la soluzione personale che tante volte, in passato, ha consentito al Milan di sbloccare e risolvere partite. La scintilla, quella della giocata personale, è quella che ora sta mancando. Colpa di Giampaolo?