Quella con il Manchester United è stata sicuramente la miglior prestazione di questo difficile precampionato del Milan. Difficile per due motivi: il primo è stato sicuramente la qualità degli avversari che appartengono (purtroppo) a una categoria che non è più quella dei rossoneri, il secondo è dovuto all’approssimazione della rosa che è molto lontana dall’essere quella che giocherà la stagione. Ciononostante Giampaolo è riuscito a dare una prima fisionomia di gioco alla squadra. Si vede l’intenzione di essere padroni del campo, c’è l’idea dei movimenti e del palleggio che chiede l’ex tecnico blucerchiato, insomma già si può intuire la sua “mano”. Certo è molto presto e soprattutto è in questo momento è facile chiedere alla squadra di “giocare” la palla sempre e comunque poiché non c’è l’assillo del risultato. Dall’Udinese in poi la musica cambierà ma le basi gettate da Giampaolo dovrebbero dare i loro frutti. A proposito di basi tattiche il mister contro il Manchester ha dimostrato anche la sua grande duttilità tattica. Ha infatti momentaneamente abbandonato il suo 4/3/1/2 a beneficio di un 4/4/2 più affine alle caratteristiche dei giocatori a disposizione.



Il nodo è Suso per il quale il Milan non ha trovato l’accordo di cessione con la Roma e che quindi dovrà gioco forza rimanere a disposizione di Giampaolo. Le prove come “trequartista” non hanno dato i risultati sperati, l’idea di farlo giocare seconda punta nemmeno. Ed ecco allora che Giampaolo ha prontamente provveduto a virare sul centrocampo a 4 restituendo allo spagnolo quel ruolo di esterno alto che è l’unico che lo mette davvero a suo agio. E i risultati si sono visti. Poi bisognerà vedere se con la rosa al completo Giampaolo resterà su questo tema tattico o troverà qualcosa di più performante. Per il momento teniamoci buono il Milan che ha giocato alla pari, anzi pure meglio del Manchester United e auguriamoci che nelle prossime ore i dirigenti riescano a completare acquisti e cessioni. Magari facendo a meno di Jorge Mendes.