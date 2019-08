Nonostante la prossimità al Ferragosto, il Milan non va in vacanza. In sede è arrivato Alessandro Lucci, accompagnato dal collaboratore Serginho, per un nuovo summit con Boban e Maldini. Punto centrale della conversazione sarà Suso, che è stato oggetto di diverse offerte nell'ultima settimana.



NO ALLA FIORENTINA - Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva tentato il Milan con un'ottima proposta per l'attaccante spagnolo. Ma Suso, pur ringraziando, non ha preso in considerazione l'offerta dei viola: vuole restare in rossonero. Anche il Lione, per stessa ammissione del Presidente Aulas, si era interessato ma si è scontrato con la volontà del giocatore di rimanere nel campionato italiano.



IPOTESI RINNOVO - Nel corso del confronto verrà affrontata anche la questione relativa al rinnovo. Perché Suso vorrebbe allungare l'attuale scadenza del 2022 e adeguare al rialzo l'ingaggio. Lavori in corso, il Milan vuole accontentare Giampaolo che si era opposto alla cessione dello spagnolo.