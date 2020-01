il passo è stato breve. Lo spagnolo ha perso il sorriso e anche il posto da titolare, è diventato il primo bersaglio di parte del tifo rossonero.Nella giornata di ieri Suso è stato in sede per un summit, definito positivo, con Boban e Maldini.. Per il momento le richieste erano su parametri economici che non soddisfano il club rossonero. Ma c'è un dettaglio molto particolare che è emerso dall'incontro di ieri in sede.Suso, come testimoniato dalle immagini , si è recato in sede da solo. Non c'era alcun procuratore al suo fianco. Quasi un unicum considerando la portata del giocatore. Secondo quanto appreso da: per farla breve, il procuratore italo-olandese lo aiuterà ma il folletto di Cadice sta trattando la sua cessione in prima persona. Come facevano i giocatori prima degli anni 70: in Italia tra i primi ad avere un procuratore fu Giancarlo Antognoni che nel lontano 1973 affidò i suoi interessi ad Antonio Caliendo. Storie di un calciomercato che non smette mai di stupire.