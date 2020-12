Dominik Szoboszlai e un futuro ancora tutto da scrivere.in vista della finestra invernale ormai alle porte. Le sue prestazioni da assoluto protagonista in Champions League non so di certo passate inosservate, tanto che mezza Europa si è messa in fila e ha avviato i contatti con l'agenzia che ne cura gli interessi.che è tornato con forza sul giocatore dopo i tentativi andati a vuoto con Boban e nella scorsa primavera quando aleggiava la candidatura di Rangnick.Un'interessante indiscrezione giunge dal portale britannico The Athletic sui costi dell'operazione Szoboszlai, con tanto di particolari inediti. Come era chiaro da tempo, la clausola rescissoria ammonta a 25 milioni di euro ma la somma deve essere pagata entro due settimane in un'unica soluzioneSecondo le nostre informazioni, al momentoper via di un canale preferenziale derivante della Red Bull che controlla entrambi i club. Ma l'ultima parola spetta al giocatore e la partita è più aperta che mai.mantiene vivi i contatti ma non ha ancora sferrato una vera e propria offensiva.Ma l'alta concorrenza e l'esistenza di una clausola con una precisa deadline dovrebbe invitare Maldini e Massara a fare valutazioni diverse se non vogliono lasciarsi sfuggire il talentuoso classe 2000.