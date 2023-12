Nel mercato di gennaio, il Milan è pronto a intervenire per porre all'emergenza del reparto arretrato e ad acquistare un difensore. Uno sarà con ogni probabilità Matteo Gabbia. Relevo, infatti, ha riportato che il Villarreal ha dato l'ok per interrompere il prestito del centrale classe 1999, in particolare l'allenatore Marcelino si è detto disposto a lasciarlo partire.