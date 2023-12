Il Milan (uscito dalla Champions) comincia a pensare all'Europa League, un vero e proprio tabù della storia rossonera. Nella bacheca del club di via Aldo Rossi, infatti, l'unico trofeo che manca è proprio la Coppa Uefa-Europa League. La società rossonera ha partecipato solo 13 volte alla competizione, raggiungendo, al massimo, le semifinali in due occasioni: la prima volta nel 1972 (contro il Tottenham, poi campione) e la seconda nel 2002 (contro il Dortmund, poi secondo). In casa Milan, solo Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek (il 9 e l'8 rossonero al Chelsea) e Samuel Chukwueze (con la maglia del Villarreal) hanno già vinto la competizione.