Milan, tabù Napoli a San Siro: 10 fa l'ultima vittoria in Serie A, i giocatori in campo e dove sono oggi

Federico Albrizio

Il Milan ospita il Napoli a San Siro per la 24ª giornata di Serie A, un match cruciale sotto diversi aspetti per i rossoneri di Stefano Pioli. L'occasione di mettere consolidare il piazzamento utile per la prossima UEFA Champions League e allungare sugli azzurri di Walter Mazzarri (distanti 14 punti), ma anche di prepararsi al meglio alla ripresa del cammino internazionale, giovedì l'andata dei playoff di Europa League con il Rennes. E poi l'opportunità di sfatare un tabù di oltre 10 anni: battere i partenopei in casa in campionato.



SAN SIRO, 10 ANNI SENZA GIOIA IN A - Sembra incredibile, ma il Milan non batte il Napoli a San Siro in una partita di Serie A dal lontano 14 dicembre 2014 - stagione 2014/15 -, 2-0 grazie alle reti di Jérémy Ménez e Giacomo Bonaventura. Da allora i rossoneri hanno vinto solo 5 dei 21 incontri successivi in tutte le competizioni: tre successi sono arrivati in campionato ma tutti in trasferta, i due successi interni sono arrivati in Coppa Italia (quarti di finale 2018/19, 2-0 con doppietta di Krzysztof Piatek) e in Champions League (andata quarti di finale 2022/23, rete di Ismael Bennacer).



DOVE SONO OGGI? - Da Bonaventura a Menez e da Jorginho a Higuain, dove sono finiti i giocatori che scesero in campo in quel Milan-Napoli 2-0 del lontano dicembre 2014? Vi ricordate tutti quelli che hanno giocato e gli allenatori delle due squadre? Scorrete per rivederli e scoprire cosa fanno oggi.