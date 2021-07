Qualità, gol ed esperienza internazionale: il Milan punta forte su Dusan Tadic. Arrivano sempre più conferme sulla nostra anticipazione, il club rossonero sta lavorando per regalare un colpo importante al tecnico Stefano Pioli. Il numero 10 dell’Ajax ha già aperto in maniera netta al trasferimento in rossonero, i contatti delle ultime ore hanno portato a spiragli interessanti per iniziare una vera e propria trattativa.

L’OFFENSIVA DI MALDINI - Paolo Maldini si è attivato in prima persona con l’agente di Dusan Tadic perché stravede per le qualità del jolly offensivo della nazionale serba. L’idea è quella di mettere sul piatto un triennale da circa 4 milioni di euro a stagione (rispetto ai 2,3 percepiti ora dai lancieri). L’intesa con il giocatore non preoccupa e la si può raggiungere in poco tempo, restano da capire le intenzioni dell’Ajax sul proprio capitano. Toccherà al giocatore e al suo agente trovare la soluzione migliore con il club olandese dal punto di vista economico, la missione è partita e può regalare una soddisfazione al Milan che vuole un innesto di livello per la propria trequarti.